Hockeyers sluiten Pro League-reeks af als koploper na zege op Australië

De Nederlandse hockeyers hebben zondag wel kunnen winnen van Australië in hun voorlopig laatste wedstrijd in de FIH Pro League. In het Indiase Rourkela won het team van coach Jeroen Delmee met 5-3.

Twee keer Telgenkamp

Duco Telgenkamp maakte nog in het eerste kwart de gelijkmaker. Tussen een muur van verdedigers had hij zijn stick meesterlijk gepositioneerd.

Niet veel later herhaalde Telgenkamp zijn trucje met opnieuw een tip-in: 2-1. De pas 21-jarige speler kroonde zich bij zijn EK-debuut vorig jaar tot topscorer en is sindsdien een van de smaakmakers bij Oranje.

Na rust zorgde een strafcornersalvo ervoor dat Nederland verder uitliep op Australië. Jip Janssen zorgde voor de 3-1 en Tjep Hoedemakers voor de 4-1.

Doelpuntrijk slot

Australië bleef net als de vorige ontmoeting knokken. Een backhandslag van Tim Brand was raak (4-2), maar Terence Pieters trok de stand vlak erna naar 5-2. Met nog vijf minuten te gaan maakte Jeremy Hayward voor Australië uit een strafcorner de 5-3, tevens de eindstand.

Zo sluit Nederland de Pro League-reeks in India af als koploper en houdt het Australië op zes punten. Eind juni vervolgt Oranje de FIH Pro League in Utrecht (22 t/m 25 juni) en in het Wagener Stadion in Amsterdam (27 t/m 30 juni).