Dominante Huizinga verovert allroundtitel en mag naar WK, ook ticket voor Jansman

Chris Huizinga heeft voor het eerst in zijn loopbaan de nationale allroundtitel veroverd. Bij de Daikin NK allround in Heerenveen was de 26-jarige schaatser dit weekend veruit de sterkste over vier afstanden.

Huizinga veroverde ook een startbewijs voor de WK allround, die op 9 en 10 maart worden verreden in Inzell.

Kars Jansman werd tweede en mag zich dankzij een geweldige tien kilometer (12.51,05) ook opmaken voor de wereldkampioenschappen. Beau Snellink, die na drie afstanden nog tweede stond, greep naast de tickets. Hij verloor te veel tijd op de tien kilometer en werd derde.

Patrick Roest had al een WK-ticket op zak en besloot daarom zijn nationale titel niet te verdedigen.