Twee wielrenners doodgereden door automobilist in havengebied Gent

In de Belgische stad Gent zijn vanochtend twee mannen van in de veertig om het leven gekomen toen een auto inreed op een groepje van vijf wielrenners. De drie anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het havengebied van Gent.

De bestuurder van de auto is gearresteerd. Hij testte positief bij een blaastest.

De automobilist is volgens Belgische media waarschijnlijk tegen een stoeprand gereden, waarna hij de macht over het stuur verloor. De wielrenners reden aan de andere kant van de weg op het fietspad toen de auto hen aanreed.