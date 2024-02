Juventus pakt in blessuretijd alsnog volle buit tegen promovendus Frosinone

Juventus heeft weten te voorkomen dat het opnieuw averij oploopt in de achtervolging op koploper Inter. De nummer twee in de Serie A leek thuis tegen promovendus Frosinone op een 2-2 gelijkspel af te stevenen, maar verdediger Daniele Rugani bezorgde Juventus diep in de blessuretijd alsnog de zege.

De club uit Turijn had vier duels op rij al niet meer gewonnen.

In het Allianz Stadium vielen in de eerste helft al vier doelpunten. De Servische spits Dusan Vlahovic opende al in de derde minuut de score namens Juventus.

Assist ex-Spartaan Harroui

Maar door goals van Walid Cheddira en Marco Brescianini leidde de nummer vijftien op de ranglijst na een half uur spelen verrassend met 1-2. De assist bij het tweede Frosinone-doelpunt kwam op naam van voormalig Sparta-speler Abdou Harroui, geboren in Leiden.

Een tweede doelpunt van Vlahovic bracht de stand twee minuten later weer in evenwicht. Het was de vijftiende van het seizoen voor de nummer twee op de topscorerslijst in Italië achter Lautaro Martinez van Inter (20 goals).