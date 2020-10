Trump en Biden botsen in debat, maar laten elkaar dit keer wel uitpraten

Al in de eerste minuten schetsten de kandidaten een totaal ander beeld van de coronacrisis. Trump klonk vooral hoopvol. Volgens hem gloort er een einde en krijgt hij felicitaties van wereldleiders over hoe hij de crisis heeft aangepakt. Hij verwees ook naar zijn eigen besmetting. "Ik kan het u uit eigen ervaring vertellen. Ik was in het ziekenhuis, maar ben nu beter, anders was ik hier niet."

"Het is bijna niet te geloven en komt echt onverwacht; het is een scherp, inhoudelijk, kalm debat", zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Er gaan onwaarheden over tafel, beide mannen leven nog altijd in twee verschillende universums, maar ze maken zonder onderbreking hun punt."

Het tweede en laatste verkiezingsdebat tussen Donald Trump en Joe Biden is veel inhoudelijker verlopen dan het eerste, eind september. De mannen hadden aan felheid niet ingeboet, maar lieten elkaar dit keer wel uitpraten over kwesties als de coronacrisis, ras en buitenlandse inmenging in de verkiezingen.

De verschillende stijlen van de kandidaten weden goed duidelijk toen Biden rechtstreeks tot het Amerikaanse publiek sprak over de aanvallen van de president op zijn gezin. "Dit gaat niet over mijn familie of over zijn familie, maar over úw familie", hield hij het publiek voor.

Na een vraag over de rassenverhoudingen in de VS noemde Biden zijn tegenstander een racist die olie op het vuur gooit. "Er is institutioneel racisme in de VS. Onze Onafhankelijkheidsverklaring zegt dat "iedereen gelijk is". Dat hebben we nooit waargemaakt, maar we hebben wel constant gestreefd naar meer gelijkheid. Trump is de eerste die daar een eind aan wil maken."

De president wierp zijn rivaal voor de voeten in 47 jaar in de politiek weinig voor elkaar gekregen te hebben op dit thema. "Hij heeft het er maar over wat hij wil doen als hij president is, maar je was acht jaar lang vicepresident. Het zijn alleen maar woorden, geen daden."

Trump noemde zichzelf opnieuw de minst racistische persoon: