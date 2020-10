Biden en Trump botsen in laatste debat over corona en buitenlandse inmenging

Trump en Biden in debat in Nashville - Reuters

Donald Trump en Joe Biden hebben in Nashville hun tweede en laatste verkiezingsdebat gevoerd. Meteen schetsten ze een totaal ander beeld van de coronacrisis. Volgens Trump komt de crisis tot een einde en krijgt hij felicitaties van wereldleiders hoe hij de crisis heeft aangepakt. Hij verwees ook naar zijn eigen besmetting. "Ik kan het u uit eigen ervaring vertellen. Ik was in het ziekenhuis, maar ben nu beter, anders was ik hier niet." Biden viel de president meteen hard aan op diens beeld van de pandemie. "De president zegt dat we hiermee leren leven? We leren hiermee dood te gaan", aldus Biden. "Als je vanavond een ding onthoudt, onthoudt dan dit: iemand die hier geen plan voor heeft, die geen verantwoordelijkheid voor neemt, mag niet aanblijven als president." Hij zei mondkapjes te willen verplichten, sneller willen testen en financiële hulp voor bedrijven te willen regelen.

Trump en Biden botsen over corona-aanpak - NOS

De hoop is dat het debat minder chaotisch zal verlopen dan het eerste, eind september. Toen interrumpeerde de president zijn rivaal constant. De kandidaten krijgen deze keer bij elke vraag twee minuten de tijd om ongestoord te antwoorden, de microfoon van de tegenstander wordt dan uitgeschakeld. In de eerste minuten werkte dat al: beide mannen lieten elkaar uitspreken, waardoor het tot een inhoudelijker debat kon komen dan de eerste keer. "Het is bijna niet te geloven en komt echt onverwacht; het is een scherp, inhoudelijk, kalm debat", zag correspondent Lucas Waagmeester. "Er gaan onwaarheden over tafel, beide mannen leven nog altijd in twee verschillende universums, maar ze maken zonder onderbreking hun punt. De neiging te interrumperen is er, maar beide kandidaten houden zich in en wachten op hun beurt. Dat hebben ze zich duidelijk voorgenomen."

Kristen Welker opent het tweede presidentiële debat - NOS

Een vraag over nationale veiligheid liep al snel over in beschuldigingen over en weer van buitenlandse beïnvloeding. Trump herhaalde beschuldigingen dat familieleden van Biden geld uit Rusland en China hebben ontvangen. Biden wierp tegen nooit een cent uit het buitenland te hebben gekregen. Hij riep de president op te bewijzen dat dat ook voor hem geldt: "Ik heb 20 jaar aan belastinggegevens vrijgegeven, u nog niet eens een jaar. Wat wil je geheim houden? Geef de data vrij of zwijg over corruptie."

Biden over belastingaangiften Trump: 'Wat verberg je?' - NOS

De verschillende stijlen van de kandidaten kwamen goed uit toen Biden rechtstreeks tot het Amerikaanse publiek sprak over de aanvallen van de president op zijn gezin. "Dit gaat niet over mijn familie of over zijn familie, maar over úw familie", hield hij het publiek voor. Trump betichtte Biden ervan de vraag te ontwijken. "Echt wat voor een politicus. Ik ben geen politicus, daarom ben ik verkozen. Laten we het bij het onderwerp houden. Kom op, Joe, dat lukt je."

Trump: 'Doe niet alsof je een onschuldige baby bent' - NOS

De invloed van de debatten zal dit jaar naar verwachting minder zijn dan anders. Het was de bedoeling drie debatten te houden, maar Donald Trump zei een eerder geplande ontmoeting af. Vanwege zijn coronabesmetting zou dat een virtueel debat worden, maar de president wilde daar niet mee akkoord gaan. Bovendien hebben al zo'n 42 miljoen Amerikanen vooraf gestemd, ongeveer een derde van het totaalaantal kiezers van vier jaar geleden. Vanwege de coronacrisis probeert men de stembusgang zo veel mogelijk te verspreiden over enkele weken.