Gratis oplaadpalen bij gemeentehuis Leidschendam na tien jaar uitgezet

Onlangs zijn er op het parkeerterrein andere laadpalen gekomen waarbij wel betaald moet worden. Deze nieuwe laadpalen zijn alleen nog niet in gebruik. De gemeente heeft de gratis laadpalen in de tussentijd wel uitgeschakeld.

De oplaadpalen later aanpassen met een betaalmodule was volgens de gemeente niet mogelijk en dus bleef het opladen gratis.

De palen werden tijdens een verbouwing van het gemeentehuis in 2014 geplaatst en hadden geen betaaloptie. Het ging om een van de eerste modellen laadpalen. De technologie was toen nog niet zo ver, aldus de gemeente.

Na tien jaar kunnen automobilisten niet meer gratis hun auto opladen bij het gemeentehuis in Leidschendam-Voorburg. De drie palen zijn onlangs uitgezet, meldt Omroep West .

Wat de gratis laadpalen de gemeente in die tien jaar heeft gekost, is onbekend. In de oude laadpalen zit geen meter. Daardoor valt niet te achterhalen hoe vaak ze zijn gebruikt.

Hoeveel mensen op de hoogte waren van het feit dat de palen kosteloos gebruikt konden worden, is niet bekend. Volgens een omwonende stonden op de parkeerplekken in ieder geval vaak auto's, met name gedurende het weekend.

Hij vindt het een vreemde zaak dat het gratis laden tien jaar heeft geduurd: "Iemand met een elektrische auto heeft vaak genoeg middelen. Van het geld hadden minderbedeelden een voordeeltje kunnen hebben."