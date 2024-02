Belarus gaat stemmen, maar echte keuze is er niet

In Belarus gaan mensen vandaag naar de stembus voor een nieuw parlement, maar van vrije verkiezingen is nauwelijks sprake. De vier partijen die op het stembiljet staan zijn allemaal pro-Loekasjenko, de dictator die al bijna dertig jaar aan de macht is.

Die volksvergadering zal Loekasjenko nog steviger in het zadel helpen. Hij staat zelf aan het hoofd ervan. Het nieuwe orgaan kan onder meer leden benoemen in verkiezingscommissies en rechters aanstellen en ontslaan. Ook kan het beslissen om een zittend president weg te sturen als die de grondwet overtreedt, maar daarvan zal met Loekasjenko aan de macht niets terechtkomen.

Correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Van de parlementsverkiezingen in Belarus wordt niemand warm of koud, ze zijn een formaliteit die geen invloed heeft op de situatie in het land. Er bestaat geen oppositie in Belarus; politiek bedrijven is onmogelijk sinds het keihard neerslaan van de protesten in 2020, die volgden op fraude bij de presidentsverkiezingen.

Die repressie gaat door tot op de dag van vandaag. Belarus telt momenteel rond de 1500 politieke gevangenen, onder wie voormalige presidentskandidaten en een Nobelprijswinnaar. Oppositieleiders die niet in de gevangenis zitten, zoals Svetlana Tichanovskaja, zijn gevlucht naar het buitenland.

Loekasjenko bagatelliseert hun invloed, maar beticht hen tegelijkertijd van samenzwering met het Westen. Dat is van hem bekende retoriek, waarmee hij zijn deelname aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar luister bij wil zetten."