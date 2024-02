Non-binaire tiener overlijdt na vechtpartij op school, wakes in de VS

In de Verenigde Staten zijn wakes gehouden na de dood van een non-binaire tiener in de staat Oklahoma. Nex Benedict overleed meer dan twee weken geleden, een dag nadat die door drie medescholieren werd aangevallen in de wc's van een middelbare school. Lhbti-organisaties willen met de wakes aandacht vragen voor geweld en pesterijen.

De politie in de VS gaf gisteren beelden vrij waarop te zien is dat de 16-jarige tiener in een ziekenhuisbed ligt na de vechtpartij. Nex zegt daarin tegen een agent al langer te worden gepest door de scholieren, vanwege diens kleding. De tiener gooide water op een van hen, waarna Nex werd aangevallen en naar eigen zeggen korte tijd een black-out kreeg. Die avond werd Nex door familie naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Nog diezelfde avond werd Nex ontslagen uit het ziekenhuis, maar de dag erna zag diens moeder zich genoodzaakt om het alarmnummer te bellen. Haar kind had een abnormale ademhaling en diens ogen rolden naar achter. Nex is vervolgens in het ziekenhuis overleden.

Onderzoek loopt nog

Volgens de politie blijkt uit een eerste onderzoek dat de dood niet een direct gevolg was van het geweld bij de vechtpartij, maar er wordt nog gewacht op verdere onderzoeksresultaten.

In Boston, Minneapolis en Huntington Beach zijn wakes gehouden, en er staan nog meer gepland in onder meer de staten New York, New Jersey en Texas. Op de middelbare school van de tiener zijn leerlingen van plan om morgen uit protest gezamenlijk de school uit te lopen.

"Honderden aanwezigen in Oklahoma City", schrijft een aanwezige op X. "Nex Benedict zou nog in leven moeten zijn":