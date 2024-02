Wielrenner Van den Berg raakt buiten bewustzijn en valt tijdens Franse koers

Lars van den Berg is tijdens een wielerwedstrijd in Frankrijk onwel geworden. Hij verloor zijn bewustzijn en kwam ten val in de Faun-Ardèche Classic, laat de 25-jarige wielrenner een dag later weten op X.

De Nederlander van Groupama-FDJ voegt daaraan toe zich inmiddels weer beter te voelen: "Ik voel me goed en ben optimistisch over de toekomst. Tot snel!"