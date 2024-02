'Oude vechtjas' Rijpma-de Jong verovert vijfde NK-titel en ticket voor WK allround

Elisa Dul was de enige die het Rijpma-de Jong moeilijk wist te maken in de strijd om het laatste startbewijs. Zij won zaterdag de 3.000 meter en bleef op de slotdag in het spoor van Rijpma-de Jong op de 1.500 meter. Op de vijf kilometer moest Dul een achterstand van ruim 7 seconden goedmaken.

Dul moest het doen met een zilveren NK-medaille. Het brons ging naar Merel Conijn, die met een sterke 5.000 meter afrekende met Melissa Wijfje en Robin Groot. Conijn won de 5.000 meter in 6.55,72.

Topfavoriet

Rijpma-de Jong begon het toernooi als topfavoriet voor de nationale titel. Zaterdag reed ze al sterk op de 500 en de 5.000 meter, waardoor ze de slotdag begon met een riante voorsprong op Dul.

De viervoudig titelhoudster wist dat ze nog wat extra winst moest pakken op de 1.500 meter, want de 5.000 meter is normaal gesproken niet haar sterkste punt. Dat bleek mee te vallen. Met 7.00,09 was ze zo'n anderhalve seconde sneller dan Dul.

'Oude vechtjas'

Rijpma-de Jong, die zich de afgelopen jaren steeds meer op de sprintafstanden is gaan richten, gaf na haar rit toe dat ze erg zenuwachtig was voor de vijf kilometer. "Het was mijn eerste van het seizoen. Ik had superveel last van de jetlag", zei de schaatsster, die een week geleden nog in actie kwam bij de WK afstanden in Calgary. "Ik dacht: ik moest rustig blijven. Dat is wel goed gelukt."