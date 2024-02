Opnieuw explosie bij woning Capelle aan den IJssel, 14-jarige aangehouden

Bij een woning in Capelle aan den IJssel is rond 05.00 uur een explosie geweest. Door de ontploffing sneuvelde een regenpijp en sprongen ramen bij omliggende woningen. Een jongen van 14 is aangehouden.

De woning aan de Ravelstraat was op last van de waarnemend burgemeester al gesloten nadat er deze maand twee keer eerder een explosie was geweest, meldt de regionale omroep Rijnmond. De eerste ontploffing was op 5 februari. Twee weken later was opnieuw een explosie en brak brand uit.

De aanvallen op de woning houden volgens de politie mogelijk verband met explosies bij woningen op de Jacques Dutilhweg en Kerkhoflaan in Rotterdam. Het pand op de Kerkhoflaan werd ook beschoten. Wat voor conflict er speelt, is niet duidelijk. Bij de panden hing camerabewaking en de politie gaf eerder al beelden vrij.

Verdachte gewond

Kort na de explosie van vanochtend vroeg hielden agenten de verdachte aan, een 14-jarige jongen uit Den Haag. Omstanders zagen hem wegrennen en waarschuwden de politie. Volgens Rijnmond kwam de verdachte tijdens zijn vlucht ten val, waarop agenten hem konden aanhouden. Hij was gewond aan zijn been en is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

In of om de woning raakte niemand gewond.