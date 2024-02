Thompson (29) pakt eerste ATP-titel en dubbelzege op wonderbaarlijk toernooi in Los Cabos

Jordan Thompson heeft op 29-jarige leeftijd zijn eerste ATP-toernooizege behaald. De Australiër was in de finale in Los Cabos te sterk voor de Noor Casper Ruud: 6-3,7-6 (4) en won vijf uur later ook het dubbeltoernooi in de Mexicaanse badplaats.

Thompson, veertigste op de wereldranglijst, had zijn twee eerdere finales in het enkelspel, beide op het gras van Rosmalen (2019 en 2023), verloren.

Drukke slotdag

Na de finale tegen Ruud had Thompson weinig tijd om te genieten van zijn eerste toernooiwinst. De Australiër ging een uur later verder met de halve finale én finale van het dubbeltoernooi, dat hij, met dubbelpartner Max Purcell, won. Thompson had als dubbelaar al drie keer eerder een ATP-toernooi gewonnen.

Met twee finales en een halve finale tenniste hij op de slotdag ruim vijf uur, in totaal stond Thompson in vijf dagen bijna achttien uur op de baan in Los Cabos.