Amsterdamse rapper Bigidagoe doodgeschoten

De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Er is nog niemand aangehouden.

De schietpartij was vanochtend rond 05.30 uur op een bedrijventerrein in Sloterdijk, bevestigt een politiewoordvoerder berichtgeving van Het Parool . Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

In Amsterdam is een man doodgeschoten. Het gaat om de 26-jarige rapper Bigidagoe.

Bigidagoe maakte deel uit van de rapformatie Zone6 uit Amsterdam-Zuidoost. Diverse leden daarvan zijn in aanraking gekomen met justitie.

Tegen Bigidagoe zelf, die eigenlijk Danzel Silos heette, liep ook een rechtszaak. In december eiste het Openbaar Ministerie vier jaar cel vanwege betrokkenheid bij het ontvoeren, bedreigen en mishandelen van de rivaliserende rapper Kobus L.

In augustus 2020 werd Silos ook neergeschoten, toen in de Rivierenbuurt in Amsterdam.

Kort erna bracht de rapper een nummer uit over de schietpartij.