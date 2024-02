Voorjaarsvakantie bijna voorbij, al volop boekingen voor de meivakantie

Hoewel de voorjaarsvakantie amper voorbij is, kijken veel mensen al vooruit naar de volgende populaire vakantieperiode: de meivakantie. Er is al uitbundig geboekt, blijkt uit een rondgang van de NOS. Dat boeken gebeurt steeds verder van tevoren.

Reisbrancheorganisatie ANVR heeft samen met onderzoeksbureau GfK een monitor die de boekingen van Nederlanders bijhoudt. In januari waren er 9 procent meer boekingen voor de meivakantie dan een jaar eerder, toen januari volgens de branche ook al een topmaand was.

Ook het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) houdt cijfers bij. Het bureau stelt dat vergeleken met een jaar geleden er nu twee keer zo veel Nederlanders in mei op vakantie gaan. Reisorganisaties als Corendon, TUI en Sunweb zien een soortgelijke trend.

Vier maanden vooruit

Uit de cijfers van de ANVR blijkt dat klanten gemiddeld bijna vier maanden vooruit boeken. "Mensen boeken verder van tevoren", ziet ook sectoreconoom Stef Driessen van ABN Amro. "Anders komen ze in mindere huisjes of parken terecht." Die trend is vooral zichtbaar bij (jonge) gezinnen.

In de vakantiemonitor van toerismebureau NBTC geeft ongeveer een vijfde van de ondervraagden aan dat ze in eigen land blijven tijdens de meivakantie. Verder gaan meer Nederlanders weer naar het buitenland. Waar ze direct na de coronaperiode nog relatief veel in eigen land verbleven tijdens de meivakantie, ziet econoom Driessen nu dat er meer vakanties over de landsgrenzen worden geboekt. "De angst voor urenlange rijen bij Schiphol is voorbij."

Wel meer kwijt

Gezien de aangewakkerde reislust schrikken Nederlanders kennelijk niet terug van de gestegen vakantieprijzen. Bij Sunweb ben je bijvoorbeeld 7 procent meer kwijt, gemiddeld zo'n 60 euro. Klanten van Corendon zijn in vergelijking met vorig jaar 100 euro per persoon meer kwijt aan hun meivakantie. Bij TUI gaat het om bijna 9 procent.

De prijsverhoging komt deels door toeslagen achter de schermen. Zo is de vliegbelasting dit jaar vanuit Den Haag flink verhoogd. De kosten worden betaald door de luchtvaartmaatschappijen, maar die berekenen dat weer door aan de passagiers.

De hoge inflatie speelt geen rol in het boekingsgedrag, ziet TUI. De reisorganisatie vroeg klanten of de inflatie invloed heeft op hun vakantieplannen; ruim driekwart van de ondervraagden vond die geen bezwaar.

Volgens vliegticketvergelijker Skyscanner zijn niet alle routes de afgelopen jaren duurder geworden. De actuele prijzen kunnen afwijken.