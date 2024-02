Ideale reserve Wellenreuther geeft Feyenoord rust, maar 'hij wil eerste keeper zijn'

Doelman Timon Wellenreuther (28) doet het bij Feyenoord elke keer goed als vervanger van de geblesseerde Justin Bijlow. Toch moet de Duitser steeds weer op de bank plaatsnemen als Bijlow fit is en kleeft het etiket van 'ideale reserve' aan hem. "Maar zoals ik hem ken, wil hij eerste keeper zijn, hoor", zegt Adrie Koster, die als trainer van Willem II de doelman enkele seizoenen onder zijn hoede had. Eén vinger bleek genoeg Feyenoord huurde Wellenreuther vorig seizoen van Anderlecht. Door een polsblessure van Bijlow stond hij veertien officiële duels onder de lat. Wellenreuther kende in die periode een paar moeizame weken, voordat hij zich begon te onderscheiden. Het hoogtepunt was zijn redding in de uitwedstrijd tegen Ajax. Vlak voor tijd, bij een gelijke stand, redde Wellenreuther knap op een inzet van Mohammed Kudus. Hij deed dat op instinct, vertelde hij achteraf. "Eén vinger bleek genoeg om de bal eruit te halen." Tot dat moment was Wellenreuther niet op grote fouten te betrappen, maar punten pakken deed hij ook niet. "Ik zat zelf niet in mijn beste fase, maar kon nu eindelijk het verschil maken en de ploeg helpen", zei hij daags na de wedstrijd tegen Ajax.

Doordat Lutsharel Geertruida kort na de redding van Wellenreuther de 3-2 binnenkopte, zette Feyenoord achtervolger Ajax op zes punten. De Rotterdammers pakten anderhalve maand later de landstitel en de redding kreeg een prominente plek in de geschiedenisboeken van Feyenoord. Geeft rust aan verdediging Maar het kan snel gaan. Acht dagen na de redding in Amsterdam zat Wellenreuther alweer op de bank. Bijlow was hersteld en kreeg zijn plek in het doel terug. Wellenreuther had echter genoeg laten zien. Feyenoord nam hem in de zomer definitief over van Anderlecht. "Dat verbaasde me niets", zegt Adrie Koster, van medio 2018 tot medio 2020 trainer van Wellenreuther bij Willem II. "Hij is een goede keeper, die rust geeft aan de verdediging. Ook bij ons heeft hij het heel goed gedaan." "Naar buiten toe komt hij bescheiden over, maar Timon is een gedreven persoon. Hij wil het maximale uit zichzelf en de groep halen", vervolgt Koster. "Zijn kwaliteiten zitten vooral in het meevoetballen. Hij anticipeert goed, is niet snel in paniek en zoekt altijd de voetballende oplossing." Keeper waar je niet aan hoeft te twijfelen Aan het begin van het seizoen mocht Wellenreuther dat ook weer bij Feyenoord laten zien. Bijlow liep opnieuw een polsblessure op en Wellenreuther keepte negen wedstrijden, waaronder twee Champions League-duels. Dit keer maakte hij wel vanaf het begin indruk.

Wellenreuther in de Champions League tegen Atlético Madrid - Foto: ANP

Nadat Wellenreuther zijn plaats weer had afgestaan aan de fitte Bijlow, kreeg hij deze maand een nieuwe kans. Bijlow blesseerde zijn kuit in het uitduel met AZ. Inmiddels heeft Wellenreuther weer 5,5 wedstrijd in het doel gestaan, waarin alleen AS Roma tegen hem wist te scoren. Vooral in de dubbele ontmoeting met de Italianen blonk Wellenreuther uit. Hij kwam thuis sterk uit bij een gevaarlijke uitbraak van Lorenzo Pellegrini en tikte de bal na een afstandsschot van Leandro Paredes op de lat. Laatste minuut verlenging In de uitwedstrijd hield hij Feyenoord in de laatste minuut van de verlenging in leven met een knappe redding op een schot van Romelu Lukaku. In de penaltyserie, waarin hij Lukaku weer van scoren afhield, ging het alsnog fout voor de Rotterdammers. "Het verrast me niet dat Wellenreuther het zo goed doet. Hij heeft het elke keer dat hij Bijlow verving prima gedaan", reageert voormalig Feyenoord-keeper Joop Hiele. Koster is het daarmee eens: "Het is een keeper waar je niet aan hoeft te twijfelen. Dat geeft een trainer rust."

Timon Wellenreuther - Foto: ANP

Wellenreuther krijgt behoorlijk wat complimenten. Is het dan niet eens tijd voor een vaste rol als eerste keeper van Feyenoord? "Dat is lastig, want Bijlow is wel de beste keeper van Nederland. Dat heeft hij in het verleden wel bewezen", zegt Koster. "Logisch dat hij dan de nummer één van Feyenoord is." "Wellenreuther is voetballend misschien wel iets beter dan Bijlow, maar het is niet zo dat Bijlow daar niet goed in is", aldus Hiele. "In de lucht en in 1 tegen 1-situaties vind ik Bijlow juist weer sterker. Ze ontlopen elkaar verder niet veel, maar Bijlow is een iets completere keeper." Gaat om kwaliteit Hiele en Koster sluiten echter niet uit dat Slot ook na de terugkeer van Bijlow toch (tijdelijk) voor Wellenreuther kiest. "Als het herstel van Bijlow wat langer duurt, ga je al richting het einde van het seizoen", aldus Hiele. "Dan kan je ervoor kiezen Wellenreuther het seizoen af te laten maken." Koster vult aan: "Als Feyenoord in een flow zit, is de kans aanwezig dat de trainer een keer zegt: ik laat hem nu eens staan. Maar in mijn ogen gaat het om kwaliteit. Wie is in jouw ogen je beste keeper? Die moet gewoon spelen. Slot weet de juiste keuze wel te maken..."

