'Russische hackers vielen netwerken van staten en lokale overheden aan'

Russische hackers hebben recent cyberaanvallen uitgevoerd op de netwerken van tientallen Amerikaanse staten en lokale overheden. Van zeker twee servers hebben ze gegevens weten te stelen, schrijven de FBI en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in een waarschuwing.

Wat voor netwerken en servers precies het doelwit waren, is niet bekendgemaakt. Voor zover bekend zijn de getroffen netwerken niet verstoord en lijkt het er niet op dat de Russen bij deze hacks de hand hebben gelegd op gevoelige gegevens die van belang zijn voor de presidentsverkiezingen van 3 november.

Volgens de Amerikanen zit een hackgroep die bekendstaat als DragonFly of Energetic Bear achter de aanvallen. Die groep, die sinds 2011 zou bestaan, is eerder in verband gebracht met spionagepogingen bij energiebedrijven en luchtvaartorganisaties. Ook de netwerken van luchtvaartorganisaties zouden nu een doelwit zijn geweest.

Sancties tegen Iran

Gisteren werd bekend dat Iran en Rusland kiezersdata in handen hebben en dat die gegevens door Iran zijn gebruikt om stemmers via e-mail te intimideren. Die ontdekking lijkt gevolgen te hebben voor Iran: de VS heeft inmiddels bekendgemaakt sancties op te leggen aan vijf Iraanse organisaties die vermoedelijk de Amerikaanse verkiezingen wilden beïnvloeden, waaronder de Iraanse Revolutionaire Garde.

The New York Times meldt dat veel Amerikaanse functionarissen bij de inlichtingendiensten vooral bezorgd zijn over Russische pogingen om de verkiezingen te beïnvloeden. Wat Rusland volgens de diensten van plan is, is niet bekendgemaakt. De krant schrijft wel dat verwacht wordt dat de Russen twijfel zullen zaaien over de verkiezingsuitslag als die niet snel na 3 november duidelijk is.