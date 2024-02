Haley kan ook in thuisstaat South Carolina niet van Trump winnen

Donald Trump heeft in de strijd om de Republikeinse presidentskandidatuur opnieuw een harde klap uitgedeeld aan zijn concurrent Nikki Haley. Na overwinningen in Iowa, New Hampshire, Nevada en de Amerikaanse Maagdeneilanden grijpt Trump nu ook de zege in South Carolina, de thuisstaat van Haley.

Rond 02.15 uur Nederlandse tijd was zo'n 33 procent van de stemmen geteld. Trump heeft op basis van die tussenstand 58,7 procent van de stemmen binnengehaald, tegenover 40,7 procent voor Haley, die jarenlang gouverneur was van South Carolina.

"Ik heb de Republikeinse Partij nog nooit zo verenigd gezien als nu", aldus een triomfantelijke Trump, kort na de bekendmaking van de voorlopige uitslag. "Jullie kunnen een kwartiertje feestvieren, maar daarna moeten we weer aan de slag", voegde hij eraan toe.