Tiental mensen onwel bij festival in Gelredome, mogelijk door pepperspray

Bij een festival in het Gelredome in Arnhem is een tiental mensen korte tijd onwel geworden. De Veiligheidsregio Gelderland Midden vermoedt dat er pepperspray op bezoekers is gespoten. De feestgangers zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis te worden gebracht.

Meerdere ambulances en de brandweer werden rond 20.00 uur opgeroepen vanwege een melding over chemische stoffen. Op dat moment was het technofestival Free Your Mind aan de gang in de Gelredome. Uit voorzorg werd er opgeschaald door de hulpdiensten, omdat in korte tijd meerdere mensen naar de eerste hulp waren gekomen. Uiteindelijk bleek dat ze er niet ernstig aan toe waren.

Het gebeurt vaker dat er op festivals pepperspray wordt gespoten op bezoekers. Meestal doen zakkenrollers dat, om mensen af te leiden en te beroven. De veiligheidsregio kan niet zeggen of er daadwerkelijk mensen zijn beroofd. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt voor het spuiten van pepperspray.