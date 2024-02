Op Trump-feest CPAC is Oekraïne ver weg: 'Steungeld kunnen we zelf gebruiken'

In Washington D.C. is de strijd losgebarsten om het Republikeinse vicepresidentschap. Meerdere mensen hebben zich dit weekend aangemeld om running mate te worden van Donald Trump. Hij hield in de Amerikaanse hoofdstad een toespraak op de Conservative Political Action Conference (CPAC). Dat congres wordt door veel bezoekers ook wel TPAC wordt genoemd, een knipoog naar de overweldigende populariteit van Trump bij de conservatieven. CPAC organiseerde een peiling waar bezoekers hun favoriet konden aanduiden voor het vicepresidentschap. Republikeinse politici als Elise Stefanik, Byron Donalds (leden van het Huis van Afgevaardigden) en Kristi Noem (gouverneur van South Dakota) worden genoemd. Zelfs Tucker Carlson, de omstreden Amerikaanse presentator die eerder deze maand de Russische president Poetin interviewde, is een optie. Trump houdt de spanning er traditioneel goed in door zijn running mate nog niet aan te kondigen. Opgedoft De populariteit van Trump is ook terug te zien in het publiek bij CPAC: iedereen zit opgedoft in hun mooiste kleren, die bijna helemaal bedrukt zijn met de Amerikaanse vlag of met afbeeldingen van Trump. Hij wordt op het evenement aangekondigd als de volgende president, waarbij er geen woord gerept wordt over zijn laatste Republikeinse tegenstander: Nikki Haley.

Op CPAC, het grootste congres voor conservatieven in de VS, zijn alle ogen gericht op Donald Trump. "Hij maakt dingen goedkoper en geeft om z'n burgers." - NOS

Het buitenland is geen prioriteit op het congres, maken de sprekers en Trump heel duidelijk. De slagzin van CPAC dit jaar is: 'Waar globalisering ten onder gaat.' Oud-nieuwslezer Kari Lake, een vertrouweling van Trump en kandidaat-senator van Arizona, spreekt zich uit tegen de financiële steun aan Oekraïne: "Als we het geld dat we in dat zwarte gat pompen nou eens zouden gebruiken om de problemen in Amerika op te lossen..." Haar woorden kunnen rekenen op luid applaus en de kreet "USA, USA" galmt door de zaal. De discussie over de steun aan Oekraïne is actueel in de Verenigde Staten. Een wetsvoorstel voor 95 miljard dollar voor onder meer Oekraïne werd aangenomen door de Senaat, maar blijft op dit moment steken bij het Huis van Afgevaardigden. President Biden moet het ontgelden vanwege zijn focus op het buitenland. Zijn beleid leidt tot een Derde Wereldoorlog, beweert Trump in zijn speech. "En ik ben de enige die de verwoesting van dit land nog kan tegenhouden." Flipperkast uit protest De sfeer op het congres is bijna feestelijk, er wordt zelfs gedanst. De bezoekers van CPAC zijn onder gelijkgestemden, terwijl sommigen op hun werk niet eens durven te zeggen op wie ze stemmen. Onderwerpen die in andere kringen als controversieel worden gezien, zoals de Capitoolbestorming van 6 januari 2021, worden hier juist positief neergezet. De Amerikanen die een gevangenisstraf kregen voor hun rol bij de bestorming worden door de meeste congresgangers als oneerlijk veroordeelde vrijheidsstrijders gezien. Bezoekers kunnen spelen op een 6 januari-flipperkast:

