KNSB zet streep door Invitation Cup shorttrack dit weekeinde in Thialf

De opening van het shorttrackseizoen in Heerenveen is op het laatste moment afgelast. De komende drie dagen zou de International Invitation Cup verreden worden, maar vanwege twee coronagevallen onder de deelnemers heeft schaatsbond KNSB besloten een streep door het evenement te zetten.

"Alles bij elkaar is het aanvankelijk beoogde deelnemersveld uitgedund. Dat is een van de redenen waarom besloten is de wedstrijd uit te stellen. Wat ook meespeelt in de beslissing is het groeiende aantal besmettingen in Nederland", zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB.

Woensdag werden alle deelnemers getest op corona, wat twee positieve uitslagen opleverde. Het gaat om de Nederlandse rijdster Xandra Velzeboer en een Poolse shorttracker. "We betrachten de grootste zorgvuldigheid, maar we hebben te maken met een optelsom van factoren", meldt de schaatsbond.

Velzeboer zat al in isolatie, omdat afgelopen dinsdag ploeggenoot Dennis Visser al positief was getest. Ook Sjinkie Knegt, Sven Roes en Bram Steenaart moesten zich daarom afzonderen.

Sjinkie Knegt liet zich eerder al kritisch uit over het doorgaan van de Invitation Cup.