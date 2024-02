NEC verwent publiek met prachtige treffers in Japans onderonsje met Sparta

De NEC-supporter ging er eens goed voor zitten. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een grote vuurwerkshow, omdat supportersgroep HKN zijn 25-jarig jubileum vierde. Maar wie dacht dat daarmee het grootste vuurwerk al geweest was, had het mis.

Het publiek in Nijmegen is zaterdagavond goed vermaakt. Met een vuurwerkshow, maar ook met twee prachtige treffers kwam het oog niks tekort bij de wedstrijd NEC-Sparta Rotterdam (2-0).

De ploeg van Rogier Meijer doet het al weken goed in de eredivisie en speelde ook tegen Sparta een goede wedstrijd. Dat is niet alleen belangrijk voor het eigen publiek, maar ook voor de Japanse fans. Want de wedstrijd zal in het Aziatische land ongetwijfeld veel kijkers hebben opgeleverd.

Met Kodai Sano en Koki Ogawa aan NEC-zijde en Shunsuke Mito en Koki Saito aan de andere kant, kon er met recht gesproken worden van een Japans onderonsje.

Prachtige treffers

Maar het waren niet de Japanners die de show stalen in De Goffert. Na iets meer dan een half uur trakteerde de jarige Dirk Proper het publiek op een prachtige treffer. De middenvelder kreeg de bal in zijn voeten, draaide open en joeg de bal in één keer de kruising in.

Drie minuten later had Calvin Verdonk de traptechniek even overgenomen van Proper. De back schoot op eveneens mooie wijze een vrije trap in het doel.