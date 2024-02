Snowboardster Dekker pakt brons in Krynica, haar zesde wereldbekermedaille

Snowboardster Michelle Dekker is als derde geëindigd bij de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Krynica. Ze versloeg op de parallelreuzenslalom in de strijd om brons de Oostenrijkse Daniela Ulbing.

De 27-jarige Dekker sleepte voor de zesde keer een werelbekermedaille in de wacht. Ze won in 2022 in Carezza goud op de parallelreuzenslalom en won daarnaast tweemaal zilver en driemaal brons. Op de Spelen van 2022 in Peking eindigde ze als vierde.

De overwinning in Krynica ging naar de Duitse Ramona Hofmeister. De leidster in de wereldbekerstand rekende in de finale af met de Zwitserse Julie Zogg.