AC Milan zet sterke competitiestart voort met zege bij Celtic

Na vier overwinningen in vier Serie A is AC Milan ook de Europa League-campagne goed begonnen met een zege op Celtic. Het duel tussen de grootmachten van weleer eindigde in Glasgow in 3-1 voor de Italianen.

Met de in Amsterdam geboren Jeremie Frimpong in de basis kwam Celtic al vroeg op achterstand. Rade Krunic kopte tussen twee verdedigers knap raak. Nog voor rust verdubbelde Brahim Díaz de score op Celtic Park.

Celtic liet zich in de tweede helft meer en meer zien en bracht een kwartier voor tijd de spanning terug met een rake kopbal van Mohamed Elyounoussi. Tot een echt slotoffensief kwamen de Schotten echter niet. Jens Petter Hauge zorgde in de blessuretijd voor de eindstand.

In de dezelfde groep won Sven Botman met Lille gemakkelijk van Sparta Praag. Mede dankzij drie doelpunten van Yusuf Yazici werd het 4-1.