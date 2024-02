Schaatskoningin Schouten wordt stil van afscheid in Thialf: 'Dit ga ik missen'

Iets daarvoor was Schouten, getogen in een groen glitterjasje, onder luid applaus van de schaatsfans binnengehaald. Als ze naar de schermen in Thialf keek, zag ze alle mooie momenten uit haar carrière voorbij flitsen.

Nog één keer bond Schouten in de Friese ijstempel haar ijzers onder. Niet om mee te doen aan het NK allround of NK sprint, maar om met een ererondje afscheid te nemen van haar sport.

Bedolven onder bloemen, met een traantje in haar ogen en onder het applaus van het publiek in Thialf heeft drievoudig olympisch kampioene Irene Schouten afscheid genomen van het schaatsen. "Ik ga dit heel erg missen."

Maar voordat het echt over was, liet Schouten alle liefde over haar heenkomen. Ze werd toegezongen met het nummer 'A Million Dreams', mocht zelf haar naam onthullen op de eregalerij in het ijsstadion en tijdens het afscheidsrondje werd ze bedolven onder tulpen.

"Ik ben er echt stil van. Ik had dit niet zo verwacht. Dat ze dit allemaal voor mij doen, dat is geweldig. Ik zag er een beetje tegenop dat ik emotioneel zou worden, maar dit geeft me een heel mooi gevoel."

Nog één wedstrijd

Met alle mooie woorden en gebaren op zak kan Schouten met een trots gevoel afscheid nemen van de schaatssport. Al zit het er nog niet helemaal op.

Ze zal op 3 maart de finale van de Marathon Cup schaatsen in Leeuwarden, die wedstrijd is live te zien bij de NOS.