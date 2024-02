Eclatante zege PSV bij PEC (1-7), De Jong nieuwe topscorer eredivisie

Met het zware duel met Borussia Dortmund in de Champions League (1-1) net achter de rug kon PSV een zwaar avondje verwachten op bezoek bij PEC Zwolle in de eredivisie. Niets was minder waar.

Met speels gemak heeft de ongeslagen koploper een ruime zege geboekt: 1-7.

"We zitten al ver in het seizoen en je moet het iedere keer maar weer laten zien", was coach Peter Bosz na afloop lovend over zijn team. "Ik vond ons vandaag echt heel erg goed."

Bosz sprak met Babadi: 'Hij kwam naar mij toe'

Bij afwezigheid van de geblesseerde Ismael Saibari gunde Bosz de 18-jarige Isaac Babadi zijn eerste basisplaats sinds augustus. Het talent, dat in de belangstelling staat van Feyenoord en zijn aflopende contract bij PSV nog niet heeft verlengd, opende bijna de score.

Na afloop erkende Bosz dat hij afgelopen week met Babadi over diens situatie had gesproken. "Hij kwam naar mij toe", zei de coach. "Daar was ik blij om. Wat is besproken, blijft tussen mij en de speler."

Kijk hieronder naar wat Peter Bosz na afloop zei over Babadi en de wedstrijd tegen PEC: