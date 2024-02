Documentairefilm Dahomey wint Gouden Beer op filmfestival Berlijn

De documentairefilm Dahomey van de in Frankrijk geboren regisseur Mati Diop heeft de Gouden Beer gewonnen op het internationale filmfestival van Berlijn.

De korte film van 67 minuten van de regisseur met Senegalese roots gaat over de terugkeer van 26 kunstschatten, die in de late 19de eeuw door de Franse koloniale overheersers uit Afrika werden geroofd.

In haar film geeft Diop zowel een stem aan de geroofde koninklijke figuren die terug naar Benin worden verscheept als aan Beninse studenten die discussiëren over de teruggave van de roofkunst. Wat is de waarde daarvan en wie is er nu eigenlijk bij gebaat?

Uiteengevallen gezin

De Zilveren Beer ging dit jaar naar de Duitse regisseur Matthias Glasner voor het script van zijn drama Sterben. Het is een intiem drama rond een uiteengevallen gezin dat in het aangezicht van de dood voorzichtig weer toenadering tot elkaar zoekt. Het was de enige prijs voor Duitsland in de competitie.

Bekijk hier de filmtrailer van de Duitse film Sterben: