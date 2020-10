Feyenoord verzuimt Dinamo Zagreb pijn te doen, Berghuis mist penalty

Feyenoord is er niet in geslaagd om voor het eerst sinds december 2014 een uitwedstrijd in de groepsfase van de Europa League te winnen. Ondanks talloze kansen bleef het tegen Dinamo Zagreb 0-0.

Zonder de geblesseerde Leroy Fer, die in de basis werd vervangen door Orkun Kökcü, leek Feyenoord een droomstart te hebben. Zagreb-middenvelder Kristijan Jakic vloerde Mark Diemers in de 8ste minuut in het strafschopgebied, waarna de arbiter de bal op de stip legde.

Berghuis mist

Steven Berghuis eiste de penalty op, maar zijn harde poging werd gekeerd door doelman Dominik Livakovic. Even later had Livakovic een afstandsschot van Jens Toornstra klemvast.

De Kroaten kwamen vervolgens iets beter in de wedstrijd en kregen voor rust één goede mogelijkheid. Een gevaarlijke voorzet vanaf links van Mislav Orsic werd gemist door Mario Gavranovic, maar de doorschietende bal dwong Justin Bijlow tot een redding.