Stembureaus geopend voor voorverkiezing South Carolina, Trump is favoriet

In de Amerikaanse staat South Carolina zijn de stembureaus geopend voor de Republikeinse voorverkiezing. Het is de thuisstaat van Trumps enige overgebleven tegenkandidaat, Nikki Haley. Zij loopt flink achter in de peilingen en won tot nu toe nog geen enkele voorverkiezing.

Haley bracht in de ochtend (lokale tijd) in het bijzijn van haar familie haar stem uit. Dat deed ze op Kiawah Island, een schiereiland in het zuidoosten van de staat. De politica kondigde eerder al aan niet uit de race te stappen, ook al verliest ze in haar thuisstaat.

Democratische kiezers

In South Carolina kunnen ook niet-Republikeinen hun stem uitbrengen tijdens de Republikeinse voorverkiezingen, als ze niet al eerder dit jaar in een andere voorverkiezing hebben gestemd. Zo kan het voor Democratische kiezers die Trump niet zien zitten interessant zijn om op Haley te stemmen.

De oproep van de Republikeinse Partij aan Haley om uit de race te stappen klinkt intussen steeds luider. Trump en zijn campagneteam benadrukten in de aanloop naar de verkiezingen in South Carolina dat verlies van Haley in haar thuisstaat wat hen betreft zou moeten betekenen dat zij zich terugtrekt.

Maar de strategie van Haley is waarschijnlijk om zo lang mogelijk in de race te blijven, in de hoop dat de juridische procedures tegen Trump hem uiteindelijk de das omdoen.