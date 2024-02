Tourwinnaar Vingegaard wint na tweede ook derde etappe Gran Camiño

Jonas Vingegaard heeft weer toegeslagen in de Spaanse koers O Gran Camiño. Nadat de wielrenner van Visma - Leas a Bike vrijdag al de tweede etappe had gewonnen, was zaterdag de derde etappe ook een prooi voor de Deen. Hij sprong weg op de slotklim en kwam solo over de finish.

Voor de winnaar van de Tour de France van vorig jaar is O Gran Camiño de eerste koers van het jaar.