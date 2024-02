Vos geniet extra van winst Omloop na operatie: 'Dit is ontzettend mooi'

Alert, scherp, aanvallen afslaan, zelf op jacht en ook nog eens een sprint van wereldkampioene Lotte Kopecky winnen. De 36-jarige Marianne Vos was de sterkste in Omloop Het Nieuwsblad, dat geldt als opening van het wielerseizoen. En dat terwijl Vos in augustus een zware bekkenslagaderoperatie onderging. De Brabantse genoot na afloop zeer van haar winst in het Belgische Ninove. "Ik had dit op deze manier niet durven dromen." Vos, met een grote glimlach: "Dit is ontzettend mooi. Winnen is altijd bijzonder, want het is nooit vanzelfsprekend, maar met deze voorbereiding is het extra mooi. Ik geniet hier wel extra van."

Marianne Vos reageert na haar winst in Omloop Het Nieuwsblad. De 36-jarige Brabantse voelde zich enorm sterk. Na haar bekkenslagaderoperatie is deze overwinning extra mooi, zegt ze. - NOS

Vos kon na haar operatie zeker vijf weken niet trainen. Ze besloot daarom het veldritseizoen over te slaan en zich te focussen op het wegseizoen. Ze reed onlangs in Valencia, waar ze twee keer tweede werd. Vandaag kon ze wel haar handen in de lucht gooien, terwijl dat ook eigenlijk geen zekerheid was. 'Niet zo zeker' De finale van Omloop Het Nieuwsblad was een harde. Er werd veel aangevallen. "Ik wist dus ook telkens niet of ik wel de juiste beslissing maakte. Het kwam uiteindelijk aan op de sprint en ik was niet zo zeker over mijn sprintkunsten na deze finale. En ook Kopecky, die rap is, was er nog bij", analyseerde Vos.

Kijk hier de sprint terug van de finale van Omloop Het Nieuwsblad, waar Marianne Vos meteen won bij haar debuut in de Vlaamse koers. - NOS