United thuis onderuit tegen Fulham, Ajax-opponent Aston Villa wint

Manchester United heeft in de Premier League thuis met 2-1 verloren van Fulham. Bij een zege was de ploeg van trainer Erik ten Hag naast Tottenham Hotspur gekomen op de vijfde plek van de ranglijst, nu blijft United zesde.

Het was oud-Ajacied Calvin Bassey die Fulham na 64 minuten op voorsprong schoot. Zijn eerste knal, een volley direct uit een corner, ging mis. Zijn tweede schot in de rebound ging snoeihard hoog in het midden van het doel in.

Voor Bassey was het zijn eerste Premier League-doelpunt.