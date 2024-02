Vos opent wielerseizoen met winst in Omloop door favoriet Kopecky te kloppen

Marianne Vos heeft bij haar eerste deelname aan Omloop Het Nieuwsblad direct de openingskoers van het voorjaar op haar naam geschreven.

De 36-jarige Brabantse van de Visma - Lease a Bike-ploeg versloeg in de finale in het Belgische Ninove in de sprint wereldkampioene Lotte Kopecky, landgenote Shirin van Anrooij en de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Het is een bijzondere zege voor Vos, die vorig jaar een zware operatie moest ondergaan aan haar bekkenslagader. Daar stond een flink herstel voor. De Omloop was niet haar eerste koers dit jaar, maar wel meteen een belangrijke voor haar om te kijken hoe het met haar niveau is.

"Ik had dit niet durven dromen zo. Winnen is altijd mooi, maar na deze voorbereiding helemaal", was de eerste reactie van Vos na haar winst.

