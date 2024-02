Merlier verslaat De Kleijn in Abu Dhabi en pakt hattrick in UAE Tour

Tim Merlier heeft zijn derde ritzege in de UAE Tour te pakken. De Belgische snelheidsduivel was in de zesde etappe over 138 kilometer naar Abu Dhabi Breakwater weer de snelste in de sprint.

Vrijwel vanuit de start sprongen vijf renners weg. Jonas Rickaert, Henri Uhlig, Eddy Finé, Marco Murgano en Juan Pedro López kregen meer dan drie minuten. Op twaalf kilometer van de streep zat hun avontuur er echter op en konden de voorbereidingen op de vierde sprint van deze ronde beginnen.

Trein kwijt

Olav Kooij, de winnaar van vrijdag, was zijn trein al gauw kwijt, zat te ver en kon een goede klassering wel vergeten. Arvid de Klein kwam nog goed opzetten, maar kon Merlier niet meer achterhalen.

De Australische wielrenner Jay Vine blijft klassementsleider. Zijn landgenoot Ben O'Connor volgt op elf seconden. Zondag is de laatste etappe, die eindigt met de beklimming van de Jebel Hafeet.