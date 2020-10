'Te vroeg voor conclusies effect gedeeltelijke lockdown, niet varen op dagkoersen'

Ernst Kuipers zei vanmiddag dat zodra het aantal coronabesmettingen stopt met stijgen, het naar verwachting drie weken zal duren voordat de piek in opnames wordt bereikt. Vossen: "Het eerste effect zie je inderdaad in het aantal vastgestelde infecties en dat hangt weer samen met hoeveel tests je afneemt. Daarom is het aantal ziekenhuisopnames als cijfer robuuster om te volgen."

Volgens arts-microbioloog Ann Vossen (LUMC) komt de stijging niet geheel onverwacht. De gedeeltelijke lockdown is sinds woensdag 14 oktober van kracht. Vossen, die ook in het Outbreak Management Team zit om het kabinet te adviseren, zegt dat het twee à drie weken zal duren voordat het effect te zien is in het aantal infecties. Vervolgens zie je het effect op de IC-cijfers en ziekenhuisopnames pas weer een week daarna, aldus Vossen.

Het RedTeam is een groep van twaalf deskundigen uit verschillende disciplines, die zich hebben verenigd om mee te denken over de aanpak van corona. Op de achtergrond worden zij gesteund door nog eens 250 mensen. In korte tijd is RedTeam uitgegroeid tot een serieuze factor in het coronadebat. Premier Rutte omschreef het RedTeam als "de club van mensen die ons scherp houdt".

Voor de huidige gedeeltelijke lockdown, werden de coronamaatregelen ook al aangescherpt. Volgens OMT-lid Vossen mogen we wel concluderen dat die eerste maatregelen om het coronavirus terug te dringen, niet genoeg effect hebben gehad. "Dat hadden we nu dan wel in het aantal infecties terug moeten zien."

Maar of het nu erger is dan het zwartste scenario waarop we ons al voorbereiden, valt volgens Vossen nu nog niet te zeggen. "Daarvoor is het te vroeg. Je moet het (de maatregelen) ook een kans geven", stelt Vossen.

Dagkoersen

Anja Schreijer, voorzitter van het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) en vast lid van het OMT, benadrukt ook dat het te vroeg is om conclusies te trekken uit de huidige besmettingscijfers. "Je moet niet varen op dagkoersen. De gedeeltelijke lockdown is een week geleden ingevoerd. Mensen moeten eerst hun gedrag aanpassen, daarna moet dit effect sorteren en pas later kun je dit terugzien in de cijfers."

Volgens Schreijer moeten mensen beseffen dat het een lange rit gaat worden. "We moeten ons realiseren dat we hier echt nog lang niet vanaf zijn. We leren het virus steeds beter kennen, maar er is ook nog veel onzeker, zoals wat de impact van het vaccin gaat zijn. Hoelang dit gaat duren hebben we deels zelf in de hand. Als we ons niet houden aan de maatregelen en de randjes opzoeken, dan duurt het langer."

In maart was net als nu alle horeca gesloten, maar waren ook de deuren van kapsalons en sportscholen gesloten. "Een volgende stap is dat we daar naar terug moeten", aldus Schreijer. Bovendien waren de scholen destijds dicht. "Daar hopen we lang van weg te blijven." Maar om nu al vooruit te lopen op aanvullende maatregelen of een volledige lockdown, is echt te vroeg, benadrukt ze. "Als we iets geleerd hebben is dat we tijdig in moeten grijpen, maar ook niet op de zaken vooruit moeten lopen. We moeten eerst de trend in de cijfers afwachten."

Kerst

De Veiligheidsregio Twente liet vandaag weten een stap verder te gaan. Eerder vandaag pleitte de Almelose burgemeester Arjen Gerritsen namens de Veiligheidsregio voor verdere aanscherping van de coronamaatregelen. Hij wil een 'totale lockdown' zoals in het voorjaar, omdat de coronacijfers in Twente hard oplopen: een op de vijf tests heeft een positieve uitslag.

"We zien een explosieve toename van het aantal besmettingen in de veiligheidsregio", zei Gerritsen tegen RTV Oost. Gerritsen spreekt over sombere vooruitzichten. "We hebben vanochtend vooruit gekeken naar de feestmaand december. Dat zou weleens een hele stille maand kunnen worden."

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC begrijpt dat mensen over kerst beginnen. "Dat mensen over kerst beginnen is een terechte vraag, maar er zijn geen simpele oplossingen helaas. We gaan met geen enkele strategie aan het einde van het jaar echt van de problemen af zijn. Want de grote vraag is, wat er gebeurt als er later weer versoepeling komen. Dat is een dilemma; je kunt niet lang volhouden dat er geen school is, of dat er niks is voor jongvolwassenen of ouderen. Dat blijft afwegen", aldus Koopmans.

Ze benadrukt dat juist deze periode waarin we nu zitten, ingewikkeld is. "Dit is een vervelende blinde periode, waarin je ziet dat het aantal besmettingen oploopt. Alles is erop gericht om terug te komen op het niveau van begin van de zomer waarin alles onder controle is. Maar het gaat om lange adem, echt een lange adem."