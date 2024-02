Woordvoerder Navalny: 'Lichaam van Navalny overgedragen aan moeder'

Het stoffelijk overschot van de in gevangenschap overleden Russische oppositieleider Aleksej Navalny is overgedragen aan zijn moeder. Dat meldt een woordvoerder van Navalny.

"De begrafenis moet nog plaatsvinden", meldt zijn woordvoerder. "We weten niet of autoriteiten gaan verhinderen dat de begrafenis wordt gehouden zoals de familie het wil en zoals Aleksej verdient."

Novitsjok

De oppositieleider overleed ruim een week geleden in een strafkolonie op de rand van de poolcirkel. Hij zat daar een jarenlange celstraf uit na een schijnproces. Autoriteiten weigerden lang toegang tot het lichaam van de Rus, maar inmiddels heeft zijn moeder het lichaam wel gezien.

Hoewel Navalny volgens autoriteiten een natuurlijke dood is gestorven, gaat het team rond Navalny ervan uit dat hij is vermoord. De weduwe van de oppositieleider beschuldigt de Russische autoriteiten ervan haar man te hebben vergiftigd met novitsjok. Met dat zenuwgif werd in 2020 een aanslag gepleegd op het leven van Navalny.

Onder druk gezet

Volgens het kamp-Navalny werd lang gewacht met vrijgeven van het lichaam omdat eerst alle sporen van vergiftiging uit zijn lichaam zijn verdwenen. De moeder van Navalny werd eerder onder druk gezet om haar zoon te begraven op een zelfgekozen plek zonder publiek. Als zij niet akkoord zou gaan, zou het lichaam in de strafkolonie worden begraven, meldde een woordvoerder van Navalny.

Vandaag eiste de weduwe van de politicus in een video op sociale media opnieuw dat het lichaam van haar man werd vrijgegeven. "Jullie martelden hem toen hij nog leefde en nu gaan jullie daarmee door", zei Joelia Navalnaja.