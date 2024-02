Kip Caravan 90 jaar, begon als liefdesnestje in Hoogeveen

De feestelijkheden doen haast vergeten dat het voortbestaan van het bedrijf een paar keer aan een zijden draadje hing. Want hoe succesvol de caravanbouwer begin jaren '70 ook was (er werden toen per jaar 10.000 caravans geproduceerd), daarna zette de neergang in. In 2007 ging Kip Caravans voor het eerst failliet. In september 2010 gebeurde dat opnieuw.

Het was uiteindelijk Boedelbak uit Hoofddorp, de verhuurder van aanhangwagentjes, die redding bracht. Het bedrijf lichtte de fabriek in Hoogeveen door, nam de caravanbouwer over en richtte de productie anders in zodat efficiënter kon worden gewerkt.

'Trok heel wat bekijks'

Het bedrijf is inmiddels weer gezond en de caravan wordt weer veel gezien op de Autoroute du Soleil en andere wegen naar het zuiden. De 'Kips' zijn nog altijd een eerbetoon aan de grote liefde van oprichter Jan Kip.

In 1947 leerde hij Johanna Ans de Roos kennen in Amsterdam, bijna 150 kilometer verderop. Het was serieus. Geen scharrel maar de liefde van zijn leven, vertelt Peter Hagenus, marketeer bij de caravanbouwer, in het pop-up museum. De twee besloten om elkaar in de weekenden op te zoeken, het liefst ergens halverwege op de Veluwe.

Voor dit samenzijn bouwde Kip zijn eerste caravan. Hij maakte de rit van Hoogeveen naar de Veluwe talloze malen. "En hij werd gezien tijdens die ritten, heen en weer naar het midden van het land. Hij trok heel wat bekijks", aldus Hagenus bij RTV Drenthe.