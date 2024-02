Vanavond op tv: Twee jaar na de invasie, tien jaar na Maidan • De laatste kans voor Nikki Haley

'Westen keek te lang weg van Poetins agressie'

Precies twee jaar geleden startte de Russische invasie van Oekraïne. Met internationale experts analyseert Nieuwsuur hoe de oorlog ervoor staat en welke lessen er te trekken zijn. Vandaag spreken we Moestafa Najem, die in 2013 een van de initiatiefnemers was van de Maidan-protesten die Oekraïne voorgoed zouden veranderen.

De oud-journalist en oud-minister is sindsdien een belangrijke stem in zijn land. Hij verwijt het Westen te lang signalen van Poetins agressie te hebben genegeerd.

Bekijk hier alle interviews in deze serie, waarin we onder meer horen over "showman" Zelensky, de grootste strategische blunder van Poetin én het einddoel van de Russische president.