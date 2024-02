Scheperkamp en Fledderus leiden op NK sprint, spannende strijd om WK-tickets verwacht

Hoe dan ook was het een goed begin voor Scheperkamp, die dit jaar nog niet zo succesvol was. Hij hoopt zijn seizoen over twee weken toch positief af te sluiten bij de WK sprint.

Bij de NK sprint voor mannen staat niet alleen een nationale titel op het spel. De schaatsers knokken vooral om de laatste twee startbewijzen voor de WK sprint. Die strijd wordt wordt nog spannend, want het niveau is hoog en de verschillen op de eerste 500 meter waren klein.

Voor de vrouwen is bij de NK nog maar één WK-ticket te verdienen. De strijd om dat laatste startbewijs lijkt ook een spannende te worden, want op de eerste 500 meter ontliepen Marrit Fledderus, Dione Voskamp en Isabel Grevelt elkaar nauwelijks.

Fledderus was de snelste met 37,96, Voskamp was slechts 0,02 seconde langzamer. Grevelt gaf 0,08 seconde toe, maar zij heeft op papier de beste 1.000 meter in de benen. Fledderus was daarom ook niet helemaal tevreden: ze had gehoopt meer tijd te pakken op Grevelt.

Leerdam en Kok ontbreken

Het sprinttoernooi bij de vrouwen is flink gedevalueerd, want de twee beste Nederlandse sprintsters doen niet mee.

Wereldkampioen Jutta Leerdam liet het toernooi schieten omdat ze zich al heeft geplaatst voor de WK sprint (7-8 maart in Inzell). Hetzelfde geldt voor Femke Kok, die vorige week haar wereldtitel op de 500 meter prolongeerde en daardoor een aanwijsplaats heeft gekregen.

Het derde en laatste WK-ticket gaat daardoor naar de winnares van het NK.

Naast Fledderus en Grevelt werd ook Naomi Verkerk tot de kanshebbers gerekend. Zij staat na de eerste 500 meter, waarop ze 0,27 seconde toegaf op Fledderus, vierde.

