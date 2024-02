Nuis en Grevelt leiden op NK sprint, zondag spannende strijd om WK-tickets

Kjeld Nuis en Isabel Grevelt gaan na de eerste dag van de NK sprint aan de leiding in het klassement. In Heerenveen reed Nuis een goede 500 meter en een nog betere 1.000 meter, waardoor hij Joep Wennemars en Merijn Scheperkamp achter zich hield.

Nuis reed zowel op de 500 als op de 1.000 meter zijn snelste tijd ooit in Thialf. "Ik voel me beter dan ooit", reageerde hij.

Scheperkamp begon het beste aan het toernooi. Hij reed de snelste tijd op de 500 meter (34,52), maar op de 1.000 meter moest de regerend Europees kampioen zijn meerdere erkennen in een in topvorm verkerende Nuis.

De strijd wordt vooral bij de mannen nog spannend, want het niveau is hoog en de verschillen waren op de eerste dag klein.

Ook Dione Voskamp en Helga Drost hebben als nummer drie en vier nog zicht op de medailles, al lijkt de NK-titel wel wat hoog gegrepen. Zij hebben een achterstand van ongeveer een halve seconde.

Op de eerste 500 meter was Fledderus de snelste met 37,96, Voskamp was slechts 0,02 seconde langzamer. Grevelt gaf 0,08 seconde toe, maar had even later veruit de beste 1.000 meter in de benen. Met 1.15,52 kroonde ze zich tot winnares van de dag.

Fledderus haalde haar niveau op de kilometer niet. Ze was bijna een seconde langzamer dan Grevelt en zakte naar de tweede plaats in het klassement.

Leerdam en Kok ontbreken

Het sprinttoernooi bij de vrouwen is flink gedevalueerd, want de twee beste Nederlandse sprintsters doen niet mee.

Wereldkampioen Jutta Leerdam liet het toernooi schieten, omdat ze zich al heeft geplaatst voor de WK sprint. Hetzelfde geldt voor Femke Kok, die vorige week haar wereldtitel op de 500 meter prolongeerde en daardoor een aanwijsplaats heeft gekregen.

Het derde en laatste WK-ticket gaat daardoor naar de winnares van het NK.