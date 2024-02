Wielerseizoen begint met Tratnik als verrassende winnaar Omloop Het Nieuwsblad

Uiteindelijk kwamen Tratnik en Politt daar nog bij. Samen ontsnapten ze vervolgens en in de sprint was Tratnik de beste.

Twintig kilometer voor de finish reed de Amerikaan Matteo Jorgenson, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij Visma - Lease a Bike, alleen weg. Hij leek er met de zege vandoor te gaan, maar op zo'n twaalf kilometer van de streep slokte een groep van vijf renners hem op.

Jan Tratnik heeft zaterdagmiddag Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Die koers geldt als de traditionele opening van het voorjaarseizoen. In een rechtstreeks sprintduel won de Sloveense renner van Visma - Lease a Bike van de Duitser Nils Politt van UAE.

Smachtend naar een stukje solorijden of naar de eerste kasseienstrook ontsnapte na tien kilometer een groep van negen renners. Met Lars Boven zat daar één Nederlander bij.

Het bracht niet veel teweeg in het peloton, dat zich in een wat loom tempo door het Vlaamse landschap bewoog. De grote favorieten - Dylan van Baarle, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck), Thomas Pidcock (INEOS), Arnaud de Lie (Lotto Dstny) en Julian Alaphilippe (Soudal - Quickstep) - hielden elkaar in balans.