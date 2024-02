Oud-kunstrijdster Dijkstra: 'Joan en ik deelden 75 jaar lief en leed met elkaar'

"We trokken al op jonge leeftijd heel nauw met elkaar op. Dat kon in die tijd ook niet anders. Naast de vele trainingen deden we ook de wedstrijden samen. Onze ouders waren daar vaak niet bij. Je leert elkaar goed kennen. We deelden alles met elkaar, de mooie dingen maar ook de verdrietige zaken", herinnert Dijkstra, olympisch kampioene in 1964, zich goed.

De twee voormalige kunstschaatssters maakten de sport in de jaren vijftig van de vorige eeuw groot in Nederland. Dijkstra was de meest succesvolle, Haanappel de meest elegante. Ze trainden samen, deelden lief en leed met elkaar bij de trainingen, de wedstrijden en tijdens de reizen die ze maakten voor hun sport. Het overlijden van haar vriendin heeft diepe indruk op Dijkstra gemaakt.

Ook na hun sportieve loopbaan bleef de vriendschap en het contact in stand. Haanappel bleef nauw betrokken bij de sport, die in Nederland langzaam naar de achtergrond verdween. Haanappel, viervoudig Nederlands kampioen, was later de drijvende kracht om het kunstrijden in Nederland nieuw leven in te blazen.

Stichting Kunstrijden Nederland

In 2008 richtte zij de Stichting Kunstrijden Nederland (SKN) op. "Dat was haar kindje", zegt Dijkstra, die in januari 82 is geworden. "Ik ben haar gaan helpen en er is ook weer nieuw talent in Nederland opgestaan. Ze was erg trots op het werk."

Haanappel regelde veel, geholpen door financiële bijdragen van liefhebbers, sponsors en en de Haagse ijsbaan De Uithof. Vier keer per jaar waren er trainingskampen, waarbij goede buitenlandse trainers en choreografen Nederland aandeden om Nederlandse talenten beter te maken. "Ik zie het zeker niet somber in. Anders hield ik er wel mee op", zei ze over haar werk in een interview met dagblad Trouw in maart 2020.

De Brabantse Lindsay van Zundert was een van die talenten die zich verder kon ontwikkelen. Uiteindelijk plaatste Van Zundert zich voor de Olympische Spelen in 2022 in Peking. Dat was een beloning voor het vele werk dat Haanappel verrichtte voor de sport.