Zeker 23 doden bij ongeval met tractor in India

Het aantal doden na een verkeersongeval in het noorden van India, in de deelstaat Uttar Pradesh, is gestegen. Minstens 23 mensen kwamen daarbij om het leven. Eerder werd gesproken over vijftien doden. Zeker twaalf mensen zijn gewond geraakt.

Een landbouwtractor die een aanhangwagen trok met daarin veertig mensen kantelde en viel in een vijver. Onder de 23 doden zijn acht kinderen, melden lokale autoriteiten.

Onderweg naar ritueel bad

De mensen in de aanhangwagen waren onderweg naar een ritueel bad in de rivier de Ganges. Volgens de politie reed de tractor een aanzienlijke snelheid, waarna de bestuurder de macht over het stuur zou zijn verloren.

In oktober 2022 kwamen er 26 mensen om het leven bij een soortgelijk ongeval. Het is in India verboden om mensen te vervoeren in een aanhangwagen van een tractor, maar in landelijke gebieden wordt deze regel vaak genegeerd.

India behoort tot de landen met de hoogste aantallen verkeersdoden ter wereld. Jaarlijks zijn er honderdduizenden doden en gewonden door ongelukken. De meeste zijn te wijten aan roekeloos rijgedrag, slecht onderhouden wegen en verouderde voertuigen.