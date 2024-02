Oud-kunstrijdster en commentator Joan Haanappel (83) overleden

Voormalig kunstrijdster Joan Haanappel is op 83-jarige leeftijd overleden.

Haanappel werd in 1940 geboren in Den Haag en zette in de jaren vijftig en zestig samen met Sjoukje Dijkstra het kunstrijden in Nederland op de kaart. Dankzij de successen van 'Sjoukje en Joan' werd kunstrijden een populaire televisiesport in ons land.

De Haagse Haanappel stond bekend om haar stijl en souplesse. Ze werd vier keer op rij Nederlands kampioen (1955-1958) en won drie keer een bronzen medaille bij de Europese kampioenschappen (1958-1960).