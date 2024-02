Klimaatbetoging op snelweg A10 na ingrijpen politie beëindigd

Burgemeester Halsema had vooraf gemaand het verkeer niet te hinderen en beloofde sneller in te grijpen dan bij de vorige blokkade. Agenten waren daarom in groten getale aanwezig.

De demonstratie vond net als afgelopen december plaats bij het voormalige hoofdkantoor van ING. Extinction Rebellion wil dat de bank stopt met het financieren van de fossiele industrie. De snelweg was dicht tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Amsterdam-Oud Zuid.

Net als vorige keer had de gemeente Amsterdam de betoging verboden. Volgens burgemeester Halsema is het te gevaarlijk om een zesbaansweg op te lopen waar het verkeer 100 kilometer per uur rijdt. Bovendien zouden de aanrijroutes van het grote ziekenhuis in de buurt daardoor worden gehinderd. Het aanbod om een grasveld in de buurt te gebruiken wezen de actievoerders af.