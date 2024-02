Rusland na twee jaar oorlog: schuchter protest tegen 'speciale operatie' neemt toe

Twee jaar na het begin van wat het Kremlin een 'speciale militaire operatie' noemt, is er zo op het oog weinig veranderd in het Russische straatbeeld. Wel staan er flink wat meer grote reclameborden langs drukke wegen waarop Russische mannen worden opgeroepen dienst te nemen in het leger, tegen goede betaling. "Ons beroep is het vaderland verdedigen", staat erop. "Sluit je aan."

Op videoschermpjes in de metro worden financiële en andere voordelen ervan breed uitgemeten. Het zijn signalen dat het Russische leger dringend verlegen zit om extra mankracht.

De meeste Russen krijgen weinig mee van hoe het toegaat aan het front. De helft van de bevolking volgt sowieso niet wat daar gebeurt, blijkt uit peilingen. De televisie meldt zoals altijd uitsluitend successen of wat als zodanig wordt gepresenteerd, zoals de recente inname van het verwoeste Avdiivka.

Eén grote successtory

Minister van Defensie Sjojgoe vertelt president Poetin in het Kremlin van "grote verliezen" aan Oekraïense zijde. Hoeveel Russische militairen het leven hebben verloren of gewond zijn geraakt bij de strijd om het stadje, daarover geen woord.

De laatste keer dat Sjojgoe repte over de eigen verliezen was in september 2022: 5937 omgekomen Russen. Sindsdien wordt er gezwegen en is het Russische journalisten verboden erover te schrijven.

Russische televisiekijkers krijgen ook dag in dag uit te horen dat de Russische economie floreert, dat de sancties van het hopeloos verdeelde Westen niets uitrichten, integendeel, Rusland alleen maar sterker maken. De groots opgezette tentoonstelling 'Rusland', die in november in Moskou met tromgeroffel werd geopend, moet aantonen dat het bewind van Vladimir Poetin één grote successtory is.

Voor waarheid en rechtvaardigheid

De tentoonstelling heeft al miljoenen bezoekers getrokken, voor Poetin reden om hem met enkele maanden te verlengen. Dan zijn de presidentsverkiezingen achter de rug en is hij begonnen aan een nieuwe ambtstermijn van zes jaar. Alles wat nu wordt gezegd en geschreven staat ook in het teken van die verkiezingen.

De Russische staatsmedia worden niet moe te herhalen dat "de overwinning aan ons" zal zijn. Oud-president Medvedev zegt in een lang interview aan de vooravond van twee jaar 'militaire operatie' dat hij in 2024 de overwinning verwacht. "De voortekenen zijn niet slecht." Medvedev voorspelt de inname van 'de Russische stad' Kyiv, "zo niet nu, dan over enige tijd".

En vrijdag legden Poetin en Sjojgoe bloemen bij het graf van de Onbekende Soldaat onder de Kremlinmuur, op de jaarlijkse feestdag van de Verdedigers van het Vaderland. In een televisietoespraak roemde de president de militairen aan het front in Oekraïne, die vechten "voor de waarheid en rechtvaardigheid".