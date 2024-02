Dode wolf aangetroffen tussen Ede en Wekerom

Op de provinciale weg tussen Ede en Wekerom is gisteravond een dode wolf aangetroffen. Voorbijgangers zagen het dier liggen op een kruising midden in het bos en waarschuwden de politie.

Wolvenexpert van de Zoogdierenvereniging Glenn Lelieveld bevestigt bij Omroep Gelderland dat het inderdaad om een wolf gaat, en niet om een wolfhond, een kruising tussen een wolf en een Duitse herder die vaak voor een wolf wordt aangezien.

Op grond van de foto's en de plek waar het dier is gevonden, lijkt het erop dat de wolf is doodgereden. Maar Lelieveld wil de autopsie afwachten, voordat hij iets kan zeggen over de mogelijke doodsoorzaak.

De plek waar de wolf werd aangetroffen ligt nog geen twintig kilometer van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Daar raakten een paar weken geleden twee roedels wolven slaags met elkaar, mogelijk omdat ze op elkaars territorium kwamen. Alleen al op de Veluwe leven enkele tientallen wolven op dit moment.