Hoolwerf slaat toe in sprint en wint vijfde grandprixwedstrijd in Lulea

Marathonschaatser Evert Hoolwerf is in het Zweedse Luleå winnaar geworden van de vijfde wedstrijd in de grandprixcyclus op natuurijs. De Spakenburger was na vijftig kilometer de snelste van een groep van zeven.

In de finale wisselde de voorste groep voortdurend van samenstelling. Jorrit Bergsma probeerde in dienst van zijn snelle ploeggenoot Harm Visser de boel bij elkaar te houden, maar in de laatste ronde lukte dat niet meer.

Hoolwerf zat wel voorin en klopte Daan Gelling in de eindsprint. Eergisteren won Jordy Harink de vierde grandprixwedstrijd, ook in Lulea.