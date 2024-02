Rijpma-de Jong en Huizinga leiden op NK allround en hebben beste papieren voor WK-ticket

Antoinette Rijpma-de Jong gaat na de eerste dag van de Daikin NK allround aan de leiding. De viervoudig titelhoudster heeft daarmee ook de beste papieren om het laatste ticket voor de WK allround te veroveren, al bleef haar grootste concurrente Elisa Dul dankzij een betere 3.000 meter wel in haar spoor. Bij de mannen staat Chris Huizinga er na twee afstanden het beste voor. Hij reed een prima 500 meter en sloot de eerste dag af met een uitstekende vijf kilometer, waardoor hij Marcel Bosker achter zich liet. Tweevoudig kampioen Bosker had van de allroundspecialisten de beste 500 meter in de benen, maar na zijn rit gaf hij toe dat hij niet lekker in zijn vel zit. "Ik heb een beetje te maken met mentale problemen", luchtte Bosker zijn hart voor de NOS-camera. WK-tickets Bosker verwachtte dat Huizinga sneller zou zijn op de 5.000 meter en dat bleek te kloppen. Huizinga was met 6.11,98 - hij was nog nooit sneller op een laaglandbaan - bijna 11 seconden sneller en gaat comfortabel aan de leiding na twee van de vier afstanden. Op de 1.500 meter verdedigt Huizinga zondag een comfortabele voorsprong van 2,28 seconden op Bosker. De strijd om het laatste WK-ticket lijkt nog wel spannend te worden, want het verschil tussen Bosker (tweede), Beau Snellink (derde) en Kars Jansman (vierde) is niet zo groot. Bij de mannen plaatsen de nummer één en twee van de NK allround zich voor de wereldkampioenschappen.

Chris Huizinga in actie in Thialf - Foto: Pro Shots

Titelfavoriet Rijpma-de Jong begon het toernooi met winst en een persoonlijk record op de 500 meter (38,22) en pakte zo een flinke marge op haar voornaamste concurrenten, Dul, Robin Groot en Melissa Wijfje. Dul blijft in het spoor van Rijpma-de Jong Op de 3.000 meter ging ze vervolgens razendsnel van start, maar in de laatste ronde werd ze hard voorbijgereden door Dul. Dul reed met een persoonlijk record (3.58,45) naar de snelste tijd, waardoor ze de marge met haar landgenote verkleinde. Daardoor blijft de nationale titelstrijd ook op de slotdag nog spannend. Zondag verdedigt Rijpma-de Jong op de 1.500 meter een voorsprong van 1,25 seconden op Dul. Het gat met Groot (derde) en Wijfje (vierde) is groter: ruim zes seconden. Ook Merel Conijn (vijfde) heeft nog zicht op het podium. Bekijk de reacties van Bosker, Huizinga, Rijpma-de Jong en Dul hieronder:

Drievoudig wereldkampioen allround Patrick Roest heeft zich al geplaatst en doet daarom niet mee aan de NK, waardoor Huizinga, Bosker en Snellink de voornaamste kandidaten zijn voor de nationale titel en de laatste WK-tickets. Jansman meldde zich dankzij een goede 5.000 meter, waarin hij met een persoonlijk record naar de tweede tijd reed, ook in dat rijtje met kanshebbers.

Bij de vrouwen was viervoudig kampioen Rijpma-de Jong op voorhand al topfavoriet voor de Nederlandse allroundtitel, ook omdat Joy Beune, Marijke Groenewoud en Irene Schouten niet meedoen. Beune en Groenewoud hebben hun startbewijs voor de WK allround (9-10 maart in Inzell) al binnen, Schouten neemt later vandaag afscheid van het schaatspubliek in Thialf.

NK's en afscheid Schouten live bij de NOS Zowel de NK allround als de NK sprint zijn het hele weekend live te volgen bij de NOS. Kijk via deze livestream op NOS.nl, de NOS-app of de app op je smart-tv. Vanaf 14.00 uur begint de uitzending op NPO1, waarin wordt geschakeld tussen het schaatsen en de opening van het Vlaamse wielerseizoen, Omloop Het Nieuwsblad. Het afscheid van Irene Schouten, met uiteraard een ereronde op het ijs van Thialf, is vanaf 18.00 uur live te zien op NPO 1 Extra (kanaal 81 op de televisie), NOS.nl en in de NOS-app. Ook via de NOS-app op je smart-tv is het afscheid te volgen.