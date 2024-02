Rijpma-de Jong en Bosker leggen met goede 500 meter basis voor allroundtitel en WK-ticket

Ook Marcel Bosker begon goed aan zijn allroundtoernooi. De tweevoudig nationaal kampioen was met 36,92 de snelste van de allroundspecialisten en was zichtbaar blij met zijn tijd. Even later werd duidelijk waar die ontlading vandaan kwam.

Elisa Dul reed met 38,76 naar de tweede tijd en was ruim een halve seconde langzamer dan Rijpma-de Jong. Op de 3.000 meter verdedigt Rijpma-de Jong later vandaag een voorsprong van ruim 3 seconden op Dul.

Antoinette Rijpma-de Jong is bij de Daikin NK allround in Heerenveen uitstekend begonnen aan haar jacht op het laatste startbewijs voor de WK allround.

Kijk via deze livestream op NOS.nl, de NOS-app of de app op je smart-tv. Vanaf 14.00 uur begint de uitzending op NPO1, waarin wordt geschakeld tussen het schaatsen en de opening van het Vlaamse wielerseizoen, Omloop Het Nieuwsblad.

Bij de vrouwen ging Melissa Wijfje, op papier een van de grootste concurrenten van Rijpma-de Jong, ook prima van start. Met 39,25 was zij wel ruim een seconde langzamer over 500 meter, waardoor het verschil in het klassement al aanzienlijk is.

"Een persoonlijk record na een jetlag en vijf dagen thuis, deze had ik niet verwacht", reageerde Rijpma-de Jong blij. Een week geleden kwam ze nog in actie bij de WK afstanden in het Canadese Calgary. "Op de 500 meter moet het bij mij gebeuren, daar moet ik proberen een gat te slaan. Ik was echt gebrand op de 500 meter, het wordt een mooie strijd", voorspelde ze na haar rit.

Rijpma-de Jong topfavoriet

Viervoudig kampioen Rijpma-de Jong is dit weekend topfavoriet voor de Nederlandse allroundtitel, ook omdat Joy Beune, Marijke Groenewoud en Irene Schouten niet meedoen.

Beune en Groenewoud hebben hun startbewijs voor de WK allround (9-10 maart in Inzell) al binnen, Schouten neemt later vandaag afscheid van het schaatspubliek in Thialf.